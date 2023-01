Mal freigeistige Comedienne, mal exaltierte Diva, manchmal auch beides zusammen. Ob entrückte Denkerin und Songwriterin, sehnsüchtig Liebende oder kindliche Lebensfreudeversprüherin: Chanson Noir-Schöpferin Magdalena Ganter schlüpft auf ihrem ersten unter eigenem Namen veröffentlichten Album in viele Rollen, bleibt dabei aber immer: ganz sie selbst.

„Neo Noir" sei ein "Debüt"-Album von solcher Frische und Brillanz, dass man darüber nachgrübele, wie man die Mittdreißigerin so lange übersehen konnte, hieß es im Stern, hier entpuppe sich ein großes Songwriter-Talent.

Geboren und aufgewachsen im Schwarzwald, lebt Magdalena Ganter heute in Berlin. Für ihr Schaffen wurde die Künstlerin schon mehrfach ausgezeichnet. Sie ist Hauptpreisträgerin des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2020, Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg, 1. Förderpreisträgerin des Troubadour Lied- & Chansonwettbewerb Stuttgart und wurde für ihr Schaffen durch die „Initiative Musik“ als auch dem „Deutschen Musikrat“ unterstützt. Im Mai 2021 wurde Magdalena Ganter für ihr Debütalbum mit dem ́Preis der Deutschen Schallplattenkritik ́ (Longlist) ausgezeichnet, im darauf folgenden Juni schaffte es die Single "Nackt" auf Platz 1 der `Liederbestenliste ́.

Doch was heißt bei Magdalena Ganter eigentlich Debut? Bereits 2011 gründete die Schauspielerin und Musikerin das Berliner Artpoptrio MOCKEMALÖR, mit dem sie Konzerte im kompletten deutschsprachigen Raum und zuletzt auch in Georgien und China gab und bisher drei Alben veröffentlichte. Seit 2018 tritt die Vollblutperformerin unter ihrem eigenen Namen auf. So gesehen mag es vielleicht schon verwundern, dass Magdalena Ganter bisher noch eher als Geheimtipp gehandelt wurde. Mit "Neo Noir" freilich ist ihr für ihre außergewöhnliche Mischung aus Chanson, Pop, 20er Jahre Salon-Orchester und poetischen, wortwitzigen Texten große Beachtung geschenkt worden. Magdalena kommt nun live im Duo mit ihrem langjährigen Weggefährten und Multiinstrumentalisten Simon Steger (Berlin) auf Tour 2022/23“