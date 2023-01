Gewalt gründet sich in 2015 in Berlin. DM1 (Schlagzeug), Yelka Wehmeier (Bass), Helen Henfling (Gitarre), Patrick Wagner (Gitarre/ Gesang). Es folgen 9 Vinyl Singles auf 7-Inch auf diversen großartigen Indie Labels wie Sounds Of Subterrania, This Charming Man, Unter Schafen, In A car, Snowhite und Kant Qualitätsschallplatten. Sämtliche dieser Tonträger mussten wiederaufgelegt werden. Die meisten sind heute vergriffen und finden deshalb ihre Wiederbele- bung auf der 2. LP von „Paradies“.

Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Gewaltgeschichte, dass Bassistinnen kommen und gehen. Jasmin Rilke scheint aus einem besseren Gewaltholz geschnitzt.

Höhepunkte dieser wahrlich nicht geplanten Musikkarriere waren Auftritte auf dem Haldern Pop Festival, dem Space- fest in Gdansk (PL), eine Headlinershow im überfüllten Berliner SO36 oder eben die Einladung, Jack White auf seiner Deutschlandtour zu beglei