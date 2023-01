Forever Yours Tour 2023

Im Mai 2022 freuen sich RHONDA, endlich wieder auf Tour gehen zu können, um ihre Musik vor Fans live zu performen.

Die Pandemie und die dadurch bedingten Einschränkungen haben die Band vor eine harte Probe gestellt, noch erschwert durch die große räumliche Distanz zwischen den Musikern in Deutschland und Sängerin Milo in LA. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch und so hat die Zwangspause bei den Bandmitgliedern einen intensiven Kreativprozess in Gang gesetzt. In regem Austausch über Zoom und das hin und her senden von Soundfiles ist peu á peu ein neues Album entstanden.

„Golden Days“ zeugt von der Sehnsucht nach menschlichem Kontakt und ist eine intime Momentaufnahme, die auf den musikalischen Pfeilern aus Soul, Filmmusik und Pop steht. Im Spannungsfeld von Süße und Düsternis schwingen aber auch für RHONDA neue und ungewohnte Töne mit, die luftig sind und eine sommerliche Leichte in sich tragen.