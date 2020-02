Flautando spielen “Kaleidoskop”

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

40 verschiedene Blockflöten sind auf der Bühne zu sehen und zu hören ! seit 27 Jahren geben die vier Frauen von Flautando Köln umjubelte Konzerte auf den Podien weltweit.

Mit „Kaleidoskop“ präsentiert das Spitzenensemble Stücke, die weltweite Musikgeschichte abbilden. Ein Kaleidoskop der Stile, mit Geist und Geschmack, Finesse und Fantasie, charmant moderiert.

Eigene Arrangements türkischer und irischer Volkslieder sind für Flautando Köln längst zu einem Markenzeichen geworden und geben den vier Flötistinnen Gelegenheit, ihre Virtuosität und Kreativität unter Beweis zu stellen. In diesem Programm dürfen sie genauso wenig fehlen wie ein festliches Konzert Georg Philipp Telemann oder ein liebevoll-unterhaltsamer Variationszyklus Wolfgang Amadeus Mozarts. Auch für ruhige Momente gibt es Raum im musikalischen Kaleidoskop, Kurt Weills „Youkali“ entwirft eindrucksvoll das Bild eines irdischen Paradieses, in dem alle Hoffnungen und Wünsche in Erfüllung gehen. Bilder längst vergangener Zeiten beschwören die Musikerinnen mit einem Potpourri aus Minnesänger Neidharts Melodien – „Kaleidoskop“: ein Spiegel der Zeiten, der musikalischen Reisebilder, der Charaktere und unseres Lebens, das sich ständig wandelt, jedoch immer gleich bleibt in der Sehnsucht nach der Fülle der Zeit.