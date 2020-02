Berliner Kriminaltheater

Der Kriminal-Klassiker von Agatha Christie – Das Kult-Stück mit über 1355 Vorstellungen und 175.000 begeisterten Besuchern ist immer noch ein Renner mit großem Bühnenbild und acht Rollen.

In London wird eine Frau ermordet. Der Täter ist flüchtig, die Polizei hat die Fahndung aufgenommen, ein Komissar soll unterwegs sein. An diesem Tag eröffnen Mollie und Giles Ralston ihre kleine Pension Monkswell Manor. Sie erwarten ihre ersten vier Gäste, die bei starkem Schneefall nach und nach eintreffen. Die Spur des Londoner Frauenmörders führt direkt hierher. Das zugeschneite Gästehaus ist eine Mausefalle, in der nicht nur weitere Mordopfer, sondern auch der Mörder selbst gefangen sind. Jeder ist verdächtig, aber: wer ist das nächste Opfer, wer der Mörder? Ein hochspannendes, ganz klassisches Theaterstück, bei dem wir erst am Schluss erfahren, wer der Mörder ist.