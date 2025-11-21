Von Schorndorf nach Berlin und wieder zurück – MAJANs

musikalische Reise geht weiter

MAJAN ist zurück! Nach einem Jahr musikalischer Pause kündigt der Musiker nicht nur ein neues Album an, sondern auch eine umfangreiche Tour, die ihn im Herbst und Winter 2025 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen wird.

Mit seinem neuen Projekt, einer einzigartigen Kombination aus Album und Sitcom, schlägt MAJAN ein völlig neues Kapitel auf. In fünf Episoden und zugehörigen Songs erzählt er die Geschichte seiner künstlerischen Reise – ein multimediales Erlebnis, das das Publikum tief in seine Welt eintauchen lässt. Diese Reise führt ihn „von Schorndorf nach Berlin und wieder zurück“ – ein prägendes Motiv, das sowohl seine musikalische Entwicklung als auch seinen persönlichen Werdegang beschreibt. Seit seinem Durchbruch 2019 hat sich MAJAN als einer der vielseitigsten Künstler der deutschsprachigen Musikszene etabliert. Er schafft es die Grenzen zwischen Rap, Pop und klassischen Balladen immer wieder neu zu definieren. Im letzten Jahr zog sich der Musiker bewusst zurück, um an diesem unkonventionellen Werk zu arbeiten, das seine unverkennbare Stimme und seine ehrlichen Texte mit einer visuellen Ebene vereint. Die Tour wird zu einer Reise durch emotionale Höhen und Tiefen, humorvolle Erzählungen und mitreißende musikalische Klänge – ein Pflichttermin für alle, die mit auf MAJANs Reise gehen möchten.