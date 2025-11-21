MAJAN ist zurück! Nach einem Jahr musikalischer Pause kündigt der Musiker nicht nur ein neues Album an, sondern auch eine umfangreiche Tour, die ihn im Herbst und Winter 2025 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen wird.
Mit seinem neuen Projekt, einer einzigartigen Kombination aus Album und Sitcom, schlägt MAJAN ein völlig neues Kapitel auf. In fünf Episoden und zugehörigen Songs erzählt er die Geschichte seiner künstlerischen Reise – ein multimediales Erlebnis, das das Publikum tief in seine Welt eintauchen lässt. Diese Reise führt ihn „von Schorndorf nach Berlin und wieder zurück“ – ein prägendes Motiv, das sowohl seine musikalische Entwicklung als auch seinen persönlichen Werdegang beschreibt.