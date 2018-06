× Erweitern Majofran Majofran

Funky vibes aus der Mitte der Republik

Der Zirkus war die Kinderstube der Band – das merkt man heute noch an der Ausgelassenheit und starken Bühnenpräsenz der vier Musiker aus der Künstlerstadt Weimar. Die Gründungsmitglieder Maximilian Wagner (git/voc), Josephine Tancke (keys) und Franz- Julius Willing (drums) haben sich ursprünglich beim Kinder- und Jugendzirkus Tasifan kennengelernt und dort bei zahlreichen Projekten schon mit anderen Musikern als Showband gespielt. Bereichert durch Nils Alf (sax/synth), ist die Band schließlich komplett geworden. Seitdem bietet sie nicht nur energiegeladene, raue Vocals*, fetzige Disco-Offbeats, funky Gitarrenriffs und schrille Keyboard-Melodien, sondern auch noch eine gute Prise Electro-Swing-Feeling. Mit dieser magischen Rezeptur haben Majofran bereits viele Ohren und Partys erobert und ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, als eine der tanzbarsten Livebands im „grünen Herzen“ das Publikum verlässlich in Ekstase zu versetzen. Neben Stationen wie dem C.Keller und Mon Ami in Weimar, der „Kulturarena“, Theatercafé und Kassablanca in Jena und dem freien Radio LOTTE, gaben Majofran im Sommer 2015 ihr Debüt auf dem FUSION FESTIVAL.