The Major Dudes playing the music of Steely Dan! Mit stabilem Groove, mehrstimmigem Gesang, saftigen Solis und viel Herzblut bringt die Reutlinger Band die komplexen Songperlen der New Yorker Kultband „Steely Dan“ auf die Bühne.

Steely Dan, das sind Walter Becker und Donald Fagen, zwei Literaturstudenten, Musiker und Jazzfans, die sich 1967 am Bard-College in New York kennen lernen und beginnen, gemeinsam Songs zu schreiben. Die erste Platte „Can‘t Buy A Thrill“ mit ihren beiden bekanntesten Hits „Do It Again“ und „Reelin‘ In The Years“ erscheint 1972. Es folgen zwei weitere Alben, bis die Band – ähnlich wie die Beatles – 1974 aufhört zu touren und sich fortan nur noch der Studioarbeit widmet. Nach sieben Alben und mehreren Millionen verkaufter Platten trennen sich Becker und Fagen im Jahr 1981. Heute präsentieren die Major Dudes dem Publikum ein abendfüllendes Programm von den ersten No.1-Hits aus den 70ern bis zur Spätphase von Steely Dan nach dem Millennium. Für „Dan Heads“ ein Muss und für alle, die es noch werden wollen: die Musik von Steely Dan ist cool, zeitlos, groovt und macht gute Laune – so come and listen to this band!