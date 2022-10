The Major Dudes playing the music of Steely Dan! Mit stabilem Groove, mehrstimmigem Gesang, saftigen Soli und viel Herzblut bringt die Reutlinger Band die Songs der New Yorker Kultband "Steely Dan" auf die Bühne. Das Publikum erwartet ein abendfüllendes Programm von den ersten No.1-Hits aus den 70ern bis zur Spätphase der Band nach dem Millennium. Die Musik von Steely Dan ist cool, zeitlos, groovt und macht gute Laune - so come and listen to this band!