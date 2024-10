Makar Novikov Quartett feat. Olivia Trummer

Sein Bassdebut im Jazzkeller gab Makar Novikov im Quartett von Antonio Faraò, nun stellt er uns sein neu gegründetes, international besetztes Quartett vor.

Er kehrte 2022 nicht in seine Heimat Russland zurück, obwohl er dort bereits berühmt war und mit vielen Jazzgrößen arbeitete.

In Italien begann er, eine neue Karriere aufzubauen, u.a. mit Antonio Faraò und Rosario Giuliani. Nunmehr in Berlin lebend fand er sogleich Anschluß an die Szene – ein Kennzeichen der weltweiten Jazzcommunity – sowie zu Olivia Trummer. Sie ist in allen Sphären und Ausprägungen des Jazz versiert, als Bandleaderin international unterwegs, kreativ, wo es um genreübergreifende Projekte geht.

Mit dem Spanier Gianni Gagliardi – er studierte am Berklee NYC, in Amsterdam und Paris – präsentiert sich eine neue Stimme im Jazzkeller. Er ist Gründer des BCN Jazzcollective, einem Label für junge Komponisten. Ebenso gespannt sind wir auf den lettischen Schlagzeuger Ivars Arutyunyan, der als dynamisch und energiegeladen gilt, wie er in Zusammenarbeit mit Seamus Blake, Jerry Bergonzi u.v.a. bewies.

Wir freuen uns sehr, wieder eine Premiere auf die Bühne zu bringen: Es wird eine CD daraus entstehen!