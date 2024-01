Im Frühjahr 2023 waren sie das erste Mal im franz.K - und das war gleich so, dass es nach mehr rief:

Von den Straßen Berlins bouncen MAKE A MOVE auf die dicken Bühnen! Hier gibt es Bläser in Tutus, Bass und Gitarre pumpen den Groove, und das alles wird angeschoben von einem rappenden Drummer im Badeanzug. Klingt drüber?

Ist es auch.

Im Herbst 2023 sind die ersten Songs von MAKE A MOVE in vergrößerter Besetzung erschienen. In einer waghalsigen Live-Show werden mit radikalster Softness die Konzerthallen auseinandergenommen. Die Groovehungrigen werden mit tighten Raps und fetten Beats bis zum Platzen gefüllt. Egal ob Techno Club oder große Festivalwiese: bei MAKE A MOVE wird getanzt und gesungen, gesprungen und geschwitzt. Der Vibe ist positiv, das Tempo hoch und der Sound fließt vom Ohr straight in die Beine.

Bouncen? Bidde Bidde!