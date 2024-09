Make Ostwürttemberg 2024

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Digitalisierung und entdecken Sie die Zukunft zum Anfassen! Am 28. und 29. September 2024 lädt Sie die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd in das Bosch Werk im Schießtal zu einer Messe der besonderen Art ein. Erleben Sie innovative Trends hautnah und lassen Sie sich von den neusten Technologien verzaubern. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Möglichkeiten und staunen Sie über die Zukunft, die bereits heute Realität wird. Freuen Sie sich auf spannende Präsentationen, interaktive Ausstellungen und inspirierende Gespräche mit Experten. Seien Sie dabei, wenn die Zukunft greifbar wird!