3D-Drucker sind in aller Munde. Aber wie funktioniert so ein Drucker genau? In diesem Workshop lernen wir Grundlagen des 3D-Drucks kennen, erstellen unsere eigenen CAD-Modelle und drucken sie anschließend aus.

Der Workshop findet in Kooperation mit dem Kreismedienzentrum Zollernalbkreis statt

Ab 14 Jahren

Anmeldung erforderlich!

Es gilt die Corona Landesverordnung in der aktuellen Fassung.