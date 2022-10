Maker Camp

In diesem 3-tägigen Workshop wird gemeinsam mit dem Projektpartner Tinkertank die Maker Zone, der mobile Makerspace der Stadtbibliothek, digital und analog gestaltet, vernetzt und erweitert.

Durch das eigene Kreieren erfährt man mehr über die Welt des Makings und lernt die Tools und Möglichkeiten der Maker Zone kennen. Ziel ist es, Jugendliche zu begeistern und den Spirit von „Making und Coding“ dauerhaft zu verankern. Im Anschluss an das Camp können die Teilnehmenden regelmäßig an offenen Werkstatt-Tagen an eigenen Projekten tüfteln, an Workshops teilnehmen und ihre Begeisterung an Interessierte weitergeben.

Verpflegung inklusive.

Für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren.

Gefördert im Rahmen des Projekts "Bibliotheksentwicklung für die Stadtgesellschaft" im Fonds hochdrei der Kulturstiftung des Bundes.

Veranstalter: Stadtbibliothek Ludwigsburg in Zusammenarbeit mit Tinkertank.

Ort: Stadtbibliothek im KUZ, Maker Zone