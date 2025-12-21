Maker Faire® Heilbronn 2026

DIY-Messe im Maker Space

bis

experimenta: Maker Space Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn

Kreativität triff Technologie! Komm vorbei, wenn die Maker Community bei der Maker Faire Heilbronn am 7. Februar ihre Projekte vorstellt. An den Ständen kannst du kreative Köpfe treffen, dich austauschen und inspirieren lassen.

In spannenden Vorträgen teilen Makerinnen und Maker ihr Wissen und in Mini-Workshops kannst du selbst aktiv werden.

Zielgruppe: DIY-Begeisterte, Technikfans, Familien, empfohlen ab 14 Jahren

Weitere Informationen zur Maker Faire Heilbronn findest du unter:

https://makerspace.experimenta.science/maker-faire-2026

Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne per Mail unter makerspace@experimenta.science melden.

Info

Kinder & Familie
bis
