Die Maker Zone ist ein mobiler Makerspace in der Stadtbibliothek Ludwigsburg. Sie verbindet Kunst, Technik und Medien auf einzigartige Weise.

An diesen offenen Werkstatt-Tagen können Interessierte die Maker Zone kennen lernen, an eigenen Projekten bauen und tüfteln, Dinge programmieren und sich mit Gleichgesinnten vernetzen ganz nach dem Motto ausprobieren und inspirieren lassen. Für alle ab 10 Jahren. Keine Anmeldung erforderlich. Gefördert im Rahmen des Projekts "Bibliotheksentwicklung für die Stadtgesellschaft" im Fonds hochdrei der Kulturstiftung des Bundes. In Kooperation mit TinkerTank und ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren. Veranstalter: Stadtbibliothek Ludwigsburg Ort: Stadtbibliothek im KUZ, Gruppenraum 1 / Maker Zone Eintritt frei.