Makerspace - LoRaWAN ein Netzwerk für die Smart-City

Die Stadtbibliothek Ditzingen und das Repair-Café laden am Samstag, 13. November 2021 um 10:00 Uhr alle Maker und Interessierten herzlich zum nächsten Makerspace in die Stadtbibliothek ein.

Beim 34. Ditzinger Makerspace wird das Thema LoRaWAN, ein Netzwerk für IoT (Internet of Things) und die Smart City, im Mittelpunkt stehen. Außerdem gibt es eine offene Runde darüber, an welchen Maker-Projekten jeder und jede in den letzten Monaten gearbeitet hat. Die Veranstaltung findet im Mittelpunkt, im UG der Stadtbibliothek, statt. Der Eintritt ist frei.

Der Ditzinger Makerspace ist eine Veranstaltung der Stadtbibliothek Ditzingen und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Repair-Cafés Ditzingen, einem Projekt der Bürgerstiftung Ditzingen.

Bitte beachten Sie: Bei diesem Makerspace ist eine Anmeldung online, per E-Mail oder telefonisch unter 07156/164-324 erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

Wichtige Informationen:

Der Besuch der Veranstaltung ist nur noch mit einem Impf-, Genesenen- oder Testnachweis möglich. Während der gesamten Veranstaltung ist eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen. Bitte halten Sie zu allen Gästen, die außerhalb Ihres eigenen Haushalts leben, in allen Situationen genügend Abstand. Beachten Sie dies vor allem zum Ende der Veranstaltung. Auch zu diesem Zeitpunkt gilt es, die Abstandsregeln einzuhalten und den Veranstaltungsort geordnet zu verlassen. Im Eingangsbereich ist ein Desinfektionsspender für Sie aufgestellt.