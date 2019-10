Ein kleiner Minicomputer, wie der Raspberry Pi oder der Arduino, kann viele Aufgaben lösen. Mit einem überschaubaren Aufwand und wenig Kosten, können Steuerungen, Spiele und auch Roboter programmiert werden.

Vielleicht möchten Sie selbst gerne einmal mit einem kleinen Computer basteln, haben sich bis jetzt aber nicht alleine an die Sache getraut? Oder Sie haben schon einen Arduino, Raspberry Pi oder Co. zu Hause, haben aber noch nicht so richtig den Einstieg gefunden? Dann ist der Makerspace in der Stadtbibliothek genau das Richtige