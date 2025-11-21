Making Friends 90's Skate-Punk-Style Party

Viel zu selten kommen Freunde des guten alten 90’s-Style Skate-Punks zusammen um Ihre Helden zu feiern! DAS WOLLEN UND WERDEN WIR ÄNDERN!
Wem also Bands wie:
All
Lagwagon
Descendents
Satanic Surfers
No Fun At All
No Use For A Name
Venerea
Samiam
Nofx
Face to Face
Good Riddance
Strung Out
Adolescents
This Is A Standoff
Guttermouth
Anthrax
RKL
Propagandhi
Millencolin
Snuff
Bouncing Souls
Far From Finished
Randy
SNFU
Down by Law
Ten Foot Pole
Pulley
Raised Fist
New Bomb Turks
Sick of it All
Zeke
Pennywise
Dwarves
Poison Idea
Me First and the…
Bracket
Tilt
88 Fingers Louie
Frenzal Rhomb
Gorilla Biscuits
Dag Nasty
nicht ganz am Arsch vorbeigehen … sollte sich also den Termin mal GANZ Fett eintragen!
Cheers.