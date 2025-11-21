Making Friends 90's Skate-Punk-Style Party

Viel zu selten kommen Freunde des guten alten 90’s-Style Skate-Punks zusammen um Ihre Helden zu feiern! DAS WOLLEN UND WERDEN WIR ÄNDERN!

Wem also Bands wie:

All

Lagwagon

Descendents

Satanic Surfers

No Fun At All

No Use For A Name

Venerea

Samiam

Nofx

Face to Face

Good Riddance

Strung Out

Adolescents

This Is A Standoff

Guttermouth

Anthrax

RKL

Propagandhi

Millencolin

Snuff

Bouncing Souls

Far From Finished

Randy

SNFU

Down by Law

Ten Foot Pole

Pulley

Raised Fist

New Bomb Turks

Sick of it All

Zeke

Pennywise

Dwarves

Poison Idea

Me First and the…

Bracket

Tilt

88 Fingers Louie

Frenzal Rhomb

Gorilla Biscuits

Dag Nasty

nicht ganz am Arsch vorbeigehen … sollte sich also den Termin mal GANZ Fett eintragen!

Cheers.