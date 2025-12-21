Making of - wie entsteht ein Fotobildband?

Stefan Weigand und Matthias Slunitschek haben mit Ihrem Bildband "Schwäbisch Hall – Die Schönheit am Kocher" ihrer (Wahl-)heimat eine Liebeserklärung in Bild und Wort gemacht, die sich sehen und lesen lassen kann.

Im Gespräch mit Jürgen Vogel nehmen uns die beiden mit auf die Reise und bieten Einblicke in das Making Of eines Buches, das laut den Autoren „ein Spaziergang durch die schönste aller Städte!“ ist. Stefan Weigand und Matthias Slunitschek werden uns daran teilhaben lassen, wie die beiden die fotografische Planung vorgenommen haben, wie sie sich der Dramaturgie von Text und Bild angenähert haben, wie sich aus Ideen ein Buch entwickelt und was es heißt, einen Text zu schreiben, der bis zum Ende gelesen wird.

Es erwartet Sie ein kurzweiliger Abend mit Tiefgang, für alle Schwäbisch Hall Liebhaber/innen, Literaturinteressierten und Fotografiebegeisterten.