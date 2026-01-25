Iranischer 70er-Jahre Pop, neu interpretiert

Die Stuttgarter Band Makouk verbindet den Klang iranischer Popmusik der 1970er-Jahre mit frischen Arrangements und weltweiten musikalischen Einflüssen. Seit ihrer Gründung im Frühjahr 2024 hat die in Stuttgart entstandene Formation bereits zahlreiche Auftritte gespielt und begeistert mit einem warmen, tanzbaren Sound, der ebenso nostalgisch wie zeitgemäß wirkt.

Das sechsköpfige Ensemble vereint Musiker*innen aus Iran, Palästina, Alaska und Deutschland und schafft damit ein energiegeladenes, stilübergreifendes Klangbild, das kulturelle Grenzen mühelos überbrückt – und bei jedem Konzert ein vielfältiges, internationales Publikum erreicht.

Nasim Ramezani Abadi (Iran) – Gesang

Ellen Rumley (Alaska) – Querflöte

Javad Babayian (Iran) – Gitarre, Gesang

Lyth Mashni (Palästina) – Bass

Bernward Schäfer (Deutschland) – Percussion

Felix Behr (Deutschland) – Saxophon