Iranischer 70er-Jahre Pop, neu interpretiert
Die Stuttgarter Band Makouk verbindet den Klang iranischer Popmusik der 1970er-Jahre mit frischen Arrangements und weltweiten musikalischen Einflüssen. Seit ihrer Gründung im Frühjahr 2024 hat die in Stuttgart entstandene Formation bereits zahlreiche Auftritte gespielt und begeistert mit einem warmen, tanzbaren Sound, der ebenso nostalgisch wie zeitgemäß wirkt.
Das sechsköpfige Ensemble vereint Musiker*innen aus Iran, Palästina, Alaska und Deutschland und schafft damit ein energiegeladenes, stilübergreifendes Klangbild, das kulturelle Grenzen mühelos überbrückt – und bei jedem Konzert ein vielfältiges, internationales Publikum erreicht.
Nasim Ramezani Abadi (Iran) – Gesang
Ellen Rumley (Alaska) – Querflöte
Javad Babayian (Iran) – Gitarre, Gesang
Lyth Mashni (Palästina) – Bass
Bernward Schäfer (Deutschland) – Percussion
Felix Behr (Deutschland) – Saxophon