Die TeilnehmerInnen können zwischen zwei einfachen Makramee-Projekten wählen:

ein Makramee-Armbändchen oder ein Upcycling-Makramee-Teelichtglas.

Für alle Kreativen von 9 - 99 Jahren. Kosten 2 €

Mit Anmeldung ab 24.07.2023 vor Ort, per Telefon unter 0711 5851 532 oder auch per E-Mail an sarina.czech@fellbach.de.