Im Herbst 2026 tourt Mal Élevé unter dem Motto „Résilience“ durch Deutschland und die Schweiz

Mal Élevé lässt sich nicht unterkriegen. Auch angesichts der schlechten Nachrichten, die sich derzeit aus aller Welt überschlagen, gibt der Sänger und politische Aktivist nicht auf. Im Gegenteil. Mal Élevé erklärt die Widerstandsfähigkeit gegen all die Ungerechtigkeiten und Unmenschlichkeiten zu seiner Devise und geht im Oktober 2026 auf „Résilience“-Tour durch Deutschland und die Schweiz. Im Motto der Tour verschmelzen die beiden Pole, die Mal Élevé als Artist ausmachen: der ungebrochene politische Widerstandsgeist und die unbändige positive Energie, die seine ganz eigene Mischung von Reggae und Dancehall über Rap bis hin zu Punk versprüht. Denn widerstandfähig ist auf Dauer nur, wer den Optimismus nicht verliert. Diese Dualität aus Kopf hoch-Mentalität und Rebellion zeichnete bereits die Musik der Band Irie Révoltés aus, die Mal Élevé als Frontsänger entscheidend prägte. Irie Révoltés haben sich nach jahrelanger Pause 2025 zu einer IRIEUNION

zusammengeschlossen, um noch einmal gemeinsam die großen Festival-Bühne zu stürmen und auf Tour zu gehen. Ein letztes Mal probt Mal Élevé mit seiner ehemaligen Band den Aufstand. Getragen von der unglaublichen Stimmung der IRIEUNION-Konzerte wird er 2026 mit umso mehr Energie zurückkommen. Mit der stimmgewaltigen Unterstützung des Sängers Osy und seiner Band wird Mal Élevé seine „Résilience“ gegen den weltweiten Rechtsruck, den zunehmenden Rassismus, die menschenverachtenden Kriege demonstrieren und

alle mit seinen positiven Vibes anstecken. Und natürlich wird Mal Élevé auch neue Musik auf die Bühne bringen. Denn Aufgeben ist keine Option.