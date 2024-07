Achtung: Festival Bundles mit 20% Nachlass! Der Endpreis ergibt sich nach der Auswahl von mindestens zwei Tickets. Tickets gibt es HIER

Mal Élevé nimmt seinen Künstlernamen ernst: Seine Musik ist „schlecht erzogen“– sie hält sich nicht an Regeln, stellt sich gegen die Norm. Der ehemalige Frontsänger von Irie Révoltés fackelt nicht lange, sondern geht gleich auf die Barrikaden. Seine Songs sind eine Kampfansage gegen Faschismus, Kapitalismus und Sexismus und zugleich ein Aufruf zu weltweiter Solidarität. Für Mal Élevé sind politscher Protest und Zusammenhalt untrennbar miteinander verbunden. Und dieses Gemeinschafsgefühl ist auf seinen Konzerten zu spüren. Mit seiner Mischung aus Reggae, Dancehall, Ska, Rap und Punk bringt er das Publikum zum Durchdrehen, bis das Festivalgelände bebt.

Kein Wunder: Mal Élevé ist seit 20 Jahren auf der Bühne zuhause. Bis 2017 war er mit seiner Band Irie Révoltés unterwegs. Weit über Deutschland hinaus brachten die Musiker tausende von Menschen in Bewegung. Und das nicht nur auf über 500 Konzerten und den größten Festvalbühnen, sondern auch auf unzähligen Demonstratonen und politschen Aktonen. Irie Révoltés verbreiteten die Message, dass wir eine Utopie leben können – wenn wir gemeinsam dafür kämpfen. Diesen Weg setzt Mal Élevé nun als Solo-Künstler fort.

Der Kampf für eine bessere Welt ist tef in Mal Élevés Leben verwurzelt. Seine Familie ist über Frankreich, Deutschland und Spanien verstreut. Sein Vater ist ein Manouche („Mensch“) – wie sich die Sint in Frankreich nennen. Er nahm Mal Élevé schon als kleines Kind mit auf Reisen und ging mit ihm auf Demonstratonen. Dieser Hintergrund erklärt nicht nur, warum Mal Élevé auf Französisch, auf Deutsch und zuweilen – wie auf dem Titelsong seines Debütalbums „Résistance mondiale“ – in allen möglichen Sprachen singt. Vielleicht erklären diese Wurzeln auch ein Stück weit, dass Mal Élevé bereit ist, alles für seine politschen Ideale zu geben. Bereits in seiner Jugend ging er auf die Straße gegen Neonazis, gegen Rassismus, gegen Abschiebungen und Krieg. Als Punk lehnte er sich auf, wann immer es nötg war. Diese Haltung hat er bis heute nicht verloren. Mal Élevé rebelliert nicht nur mit seiner Musik. Er sieht sich als Aktvisten. Für Mal Élevé ist Musik ein Sprachrohr, um gegen die Missstände, die Ungerechtgkeiten, die Not anzuschreien, unter der allzu viele Menschen leiden.Damit trif der politsche Musiker den Nerv unserer Zeit: Sein Solo-Debütalbum „Résistance mondiale“ steg 2020 direkt auf Platz 15 der deutschen Albumcharts ein.

Wie alle Musiker:innen war auch Mal Élevé gezwungen, eine Pause einzulegen. Nach langem Warten konnte er 2022 endlich sein erstes Solo-Album live auf die Bühne bringen. Seitdem kennt Mal Élevé kein Halten mehr. Mit seiner Band rockt er Konzert nach Konzert und liefert parallel neue Musik. Im Mai 2022 veröfentlichte er die „Solidaridad“-EP. Im August 2023 folgte die „Dream“-EP, die er gemeinsam mit dem Sänger Osy aufgenommen hat, mit dem er sich nun bereits seit mehreren Jahren die Bühne teilt. Ein Album des Duos ist in Planung – produziert von dem legendären österreichischen Produzententeam Irievibratons. Die Zusammenarbeit mit Osy ist nur konsequent. So sehr Mal Élevé auch ein Soloprojekt ist, stehen bei dem politschen Künstler doch immer sein Team und der Zusammenhalt mit seinen Fans im Vordergrund. 2024 wird Mal Élevé gemeinsam mit Osy seinen Traum von einer gerechteren Welt über Deutschland hinaus auf die Festvalbühnen bringen.

Support: Kokonelle

Kokonelle ist eine multidimensionale Künstlerin mit kongolesischen Wurzeln aus Kinshasa. Sie ist als Sängerin, Rapperin und Songwriterin aktiv, verwirklicht sich und Ihre Vision jedoch auch zusätzlich durch aktivistische Arbeit, bildenden Kunst, als Bildungsreferentin und als Kuratorin von Kunstausstellungen.

Was Kokonelle besonders macht, ist die individuelle Verschmelzung verschiedener Genres und Sprachen. Ihr Stil ist ein Mix aus Hip Hop, RnB, Afro und Soul, und das auf verschiedenen Sprachen wie Englisch, Lingala, Französisch und Deutsch.

Diese Vielfalt spiegelt sich nicht nur in ihrer Stimme sowie ihren Melodien und Flows wider, sondern auch in ihren tiefgründigen Texten, die eine schöne und weite Bandbreite von Emotionen und Erfahrungen einfangen.

Auf der Bühne schafft Kokonelle eine ganz besondere Atmosphäre. Mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrer authentischen Präsenz zieht sie das Publikum in ihren Bann und hinterlässt auf jeder Bühne einen bleibenden Eindruck.