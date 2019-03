Mal Élevé (ex-Irie Révoltés)

Die Reutlinger Politgruppe ROSA (Reutlingen for Organisation, Solidarity and Actions) feiert ihr 2-jähriges Jubiläum mit einem musikalischen Kracher in Person von Mal Élevé!

Mal Élevé ist ehemaliger Frontmann von Irie Révoltés, die in ihren 17 Jahren Bandgeschichte in 24 Ländern getourt sind und letztes Jahr eine Abschiedstournee mit über 60.000 Besuchern absolvierten. Jetzt ist er als Solokünstler unterwegs und sein neuer Track heißt „Mittelmeer“. Im Mittelmeer sind in den letzten 5 Jahren über 15.000 Menschen auf der Flucht ertrunken und dem einzig verbliebenen nichtstaatlichen Rettungsschiff wurde vor kurzem die Registrierung entzogen. Das ist die Realität!

ROSA ist eine Gruppe, bestehend aus politisch interessierten Menschen aus Reutlingen und Umgebung. Sie dient als Plattform zur Vernetzung interessierter und engagierter Menschen. Bei den barrierefreien ROSA-Treffen ist jede*r willkommen, egal welchen Alters, Geschlechts, Aussehens, etc., solange er*sie niemanden diskriminiert oder menschenverachtende Hetzte verbreitet. Der respektvolle und solidarische Umgang miteinander ermöglicht einen Raum, in welchem jede*r Gehör findet, Ideen einbringen und sich in Diskussionen austauschen kann. ROSA organisiert die verschiedensten Aktionen und Workshops gegen jede Art von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.