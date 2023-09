Mal- und Zeichenkurs

Unter fachlicher Anleitung werden Handwerklichkeiten vermittelt, gelernt, ausprobiert und je nach Vorerfahrungen vertieft.

An acht Vormittagen – gestärkt mit Kaffee und Brezel – wird vor allem mit Acryl- und Aquarellfarben gearbeitet. Hin und wieder geht es nach draußen, um dort Motive in den Blick zu nehmen und als Skizze auf das Papier zu bringen. Leichtigkeit und Freude am Malen stehen im Vordergrund.

Mitzubringen sind: Aquarell- bzw. Acrylfarben, Pinsel, DIN- A3-Aquarell Papier/Block, Bleistift, Radiergummi und Anspitzer.

Der Kurs findet an 8 Freitagvormittagen statt.