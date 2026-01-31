Brucca Beat Tour 2026.

Malaka Hostel sind bekannt für ekstatische Live‑Shows und grenzenlose Spielfreude, bei denen sie jede Bühne in ein pulsierendes Fest verwandeln. Im März 2026 erscheint ihr drittes Studioalbum Brucca Beat, ein Lied gegen den Sturm und ein Beat, der immer weitergeht. Die fünf Musiker verbinden folkloristische Klänge vom Balkan und den Anden mit groovenden Beats, Brass-Section, Trompeten und Mundharmonika – eine Mischung aus Folk, Balkan-Beats, Pop, Ska, Polka und Global-Umpa-Sound.

Die Kojoten sind wieder unterwegs! Malaka Hostel stammen aus Freiburg und nutzen Musik als gemeinsame Sprache: Sie singen auf Spanisch, Deutsch, Tschechisch oder Englisch und reißen spielend die Mauer zwischen Band und Publikum nieder. Auf der Brucca Beat Tour 2026 bringen sie diese energiegeladene, lebensbejahende Musik direkt zu Euch: ein Fest voller Rhythmus, Ekstase und kollektiver Freude, bei dem sie nicht nur Musik spielen – sie heulen, feiern und tanzen.