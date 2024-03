Seit 1997 gibt es die Latvian Blues Band. Im Jahr 2000 begleiteten sie den kanadischen Blueser Johnny V auf seiner Tour durch Lettland. Ein Konzert wurde mitgeschnitten – und dieser Mitschnitt öffnete ihnen Tür und Tor. In der Folge wollten alle Bluesmusiker, die durch das Baltikum tourten, von der LBB begleitet werden, darunter Phil Guy, Carey Bell, John Primer, Coco Montoya, Howard Glazer, Shawn Pittman und sogar Joe Cocker.

In ihrer Heimat Lettland sind sie echte Stars und füllen die großen Hallen. Auch im Rest von Europa haben sie inzwischen eine große Fangemeinde. Sie spielten auf allen großen Bluefestivals, u.a. auf Einladung von Buddy Guy beim legendären Chicago Blues Festival. Sie tourten in Polen, Kroatien, Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Spanien, Griechenland, Littauen, Estland, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, Russland, in den USA, Kanada und sogar in Ägypten.

Ihr jazzig-funkiger Blues mit gestochen scharfen Bläsersätzen, groovender Rhythmusgruppe und dem begnadeten Gitarristen und Sänger Janis „Bux“ Bukovskis genießt inzwischen auf Festivals in den Staaten, Kanada und Europa einen exzellenten Ruf. Bis heute hat die Latvian Blues Band mit einer ganzen Reihe großer Musiker gearbeitet, u.a. mit John Primer, Carlos Johnson, Bob Margolin, Carey Bell, Monster Mike Welch, Tad Robinson, Nora Jean Bruso, Sonny Rhodes und Louisiana Red.

Janis „Bux“ Bukovskis – Gitarre, Gesang

Marcis Kalnins – Bass

Rolands „Rolx“ Saulietis – Schlagzeug

Artis Locmelis – Saxofon, Keyboard, Piano

Viesturs Grapmanis – Trompete

Jonatans Racenajs – Gitarre