Miller Anderson & Werner Dannemann

Wie – Brothers in Blues, das Duo von Miller Anderson und Werner Dannemann, gibt es schon seit 1995?

Da spielen die beiden jahrein, jahraus mit ihren eigenen Formationen bei uns im Lab und gehören ganz gewiss zu den absoluten Lieblingen bei Lab-Publikum und Lab-Macher*innen, und erst jetzt können wir die beiden im (akustischen) Duo präsentieren?! Das wurde aber allerhöchste Zeit, meine Herren!!!

Müssen wir die beiden noch vorstellen? Nein, müssen wir nicht. Zwei Blues-Gitarren-Götter, eine schottisch-schwäbische Musikerverbindung, die sicher im Himmel gemacht wurde. Was will man mehr? Jetzt nur noch schnell ein Ticket sichern und vorfreuen auf einen grandiosen Abend mit zwei grandiosen Musikern in der familiären Atmosphäre des Lab.

Werner Dannemann – Gitarre, Gesang

Miller Anderson – Gitarre, Gesang