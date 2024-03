Jax Hollow aus Nashville erobert die Bühne wie eine Naturgewalt. Die Absolventin des Berklee College of Music bringt mit ihrer frischen Art und ihrem unbändigen Talent einen ernstzunehmenden Beitrag zum Revival von Blues und Rock. Jax' Sound ist eine einzigartige Mischung aus Classic Rock, Blues und Americana, kombiniert mit großem Songwriting, Riffs, Ripping-Soli und kraftvollem Gesang. Nachdem sie im Rolling Stone France und Guitar World Magazine vorgestellt wurde, erhielt sie standing ovations nach ihrer Solo-Support-Show für Melissa Etheridge im The Ryman Auditorium am 30. Juli 2023.

Ihre Debüt-EP „Underdog Anthems“ wurde von der Musiklegende Michael Wagener produziert. Mit der Veröffentlichung ihres ersten Albums „Only the Wild Ones“ im Mai 2023 heimste sie nicht nur in Nashville euphorische Kritiken ein.

Jax Hollow – Gesang, Gitarre

Michael Lupo – Schlagzeug

Taylor Tuke – Bass, Gesang