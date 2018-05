Malakoff Kowalski am Klavier

Malakoff Kowalski wurde als Sohn persischer Eltern in Boston geboren, ist in Hamburg aufgewachsen und lebt heute in Berlin.

2009 kam sein erstes Solo-Album Neue Deutsche Reiselieder heraus. Über das 2012 erschienene Album Kill Your Babies — Filmscore For An Unknown Picture schrieb die Süddeutsche Zeitung: „Ein Album voller melancholischer Songskizzen. Als hätte er die Stücke aus einerverkratzten Kopie eines Nouvelle-Vague-Films herausgeschnitten.“ 2015 wurde die Platte I Love You veröffentlicht – eine Mischung aus Jazz, Songwriter- und Filmmusik. Sein neues Album My First Piano, enthält zehn Klavierstücke, zu denen der Kritiker Max Dax in den Liner-Notes schreibt: „Eingeebnete, fast schon beiläufig eingespielte Miniaturen, kleine Hybride aus Fingerübung, Zeitvertreib, Aphorismus und Lakonie. Ein kühner, wohltemperierter Klavierspieler an der Grenze zwischen Klassik und Jazz.“