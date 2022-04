Malakoff Kowalski Aphorisms

»Aphorisms«

»Onomatopoetika«

»My First Piano«

Aus der Idee, musikalische Inhalte auf das Wesentliche zu reduzieren, entstehen bei dem Komponisten und Pianisten Malakoff Kowalski wahre Klavierpoesien. Musikalisch beeinflusst von Johannes Brahms und Alexander Skrjabin und dem Jazz der Fünfziger- und Sechzigerjahre, bestechen Kowalskis Kompositionen mit ruhigen Klangmalereien und einer Tonsprache von konzentrierter Aussagekraft. Eine zentrale Bedeutung kommt den musikalischen Pausen zu: Als »Räume, in denen man versinken kann«, sind sie gleichsam ein Zufluchtsort, um den dauerhaften Zustand völliger Überreizung in der heutigen Gesellschaft zu entfliehen. Neben seinem neuen Programm »Aphorisms« stellt Kowalski in seinem Konzert auch Auszüge aus seiner Klaviersuite »Onomatopoetika« (2020) und dem Album »My First Piano« (2018) vor.

Malakoff Kowalski Klavier

Dieses Konzert wird zusätzlich akustisch in den Ehrenhof des Ludwigsburger Residenzschlosses übertragen. Anschließend Meet & Greet