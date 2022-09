Performance. „Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern.“ – Malala Yousafzai ist eine Kinderrechtsaktivistin aus dem Swat-Tal in Pakistan. In den öffentlichen Fokus tritt das Mädchen zum ersten Mal im Alter von elf Jahren, als sie beginnt, über die BBC einen Blog zu schreiben und sich öffentlich gegen die Taliban, die ihre Heimatregion besetzt halten, auszusprechen. Unnachgiebig beharrt sie auf ihrem Recht auf Bildung und Freiheit. Im Oktober 2012 schließlich stürmen Talibankämpfer den Bus, in dem sich Malala und ihre Mitschüler*innen befinden. Sie verletzen das Mädchen schwer am Kopf, wie durch ein Wunder überlebt sie. In Anerkennung ihres schier unglaublichen Muts wird ihr im Jahr 2014 als jüngster Person in der Geschichte der Friedensnobelpreis verliehen.

Malala – A Girl with a Book ist ein Monolog für junges Publikum, der sich vorsichtig der Geschichte dieses Mädchens annähert. Einträge aus Malalas Blog und Zeitungsauschnitte werden mit den Gedanken des Protagonisten verwoben. Für Jugendliche entsteht ein Theatererlebnis von großer Aktualität, eine Geschichte einer Gleichaltrigen, die durch ihren Mut den Blick auf dieWelt von so Vielen verändert hat.

Darsteller: Luca Zahn I Dauer: 45 Minuten | mit Nachgespräch im Anschluss

In englischer Sprachefür Schüler*innen ab 14 Jahren

Ort: d.a.i.-Saal

Eintritt: frei

Anmeldung bis spätestens Mo. 17.10. bei sophia.kummler@dai-tuebingen.de oder telefonisch unter 07071/795 26-12

In Kooperation mit dem Theater Lindenhof Melchingen