Malala - Mädchen mit Buch

Von Nick Wood.

“Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift verändern die Welt“, sagt Malala Yousafzai. Schon mit elf kämpft sie für das Recht auf Schulbildung in ihrem Heimatland Pakistan. Mit fünfzehn überlebt sie knapp einen Mordanschlag der Taliban – und sie kämpft weiter. 2014 ist Malala Yousafzai die jüngste Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten, hält eine Rede vor der UNO, spricht mit dem ame-rikanischen Präsidenten – aber in ihrer Heimat Pakistan wird sie immer noch mit dem Tod bedroht. In Schulvorstellungen und in Abendvorstellungen wird das Leben dieser beeindruckenden jungen Frau eine Bühne bekommen.

Aufführungsrechte: Felix Bloch Erben

Regie:Silvia Armbruster

Mit: Julia Jaschke