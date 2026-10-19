MALALA -MÄDCHEN MIT BUCH

Als Elfjährige rückt Mala Yousafzai erstmals ins Licht der Öffentlichkeit: In deinem BBC-Blog schreibt sie mutig gegen die pakistanischen Taliban an und fordert ihr Recht auf Bildung und Freiheit ein.

2012 stürmen bewaffnete Kämpfer ihren Schulbus. Malala wird schwer verletzt, überlebt - und kämpft unbeirrt weiter. AN ihrem 16. Geburtstag spricht sie vor den Vereinigten Nationen. Ein Jahr später, 2014, erhält sie als jüngste Preisträgerin aller Zeiten den Friedensnobelpreis.

Der britsiche Autor Nick Wood erzählt Malalas Geschichte als bewegenden Theatermonolog. Eine Autorin sitzt an ihrem Schreibtisch und nähert sich der Aktivistin: Sie sammelt Blogeinträge und Zeitungsartikel, hinterfragt ihre eigenen Vorurteile gegenüber dem Islam und versucht zu ermessen, welches Wagnis dieses Mädchen gegangen ist. Vor den Augen des jungen Theaterpublikums wird die Geschichte einer Gleichaltrigen lebendig, die mit ihrem Mut den Blick auf die Welt verändert hat.

Dauer: 90 Minuten (inkl. Nachgespräch)

Ab 12 Jahren