Malala Yousafzai, die jüngste Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten, inspiriert Menschen auf der ganzen Welt durch ihren Kampf für Bildung und die Rechte von Frauen und Kindern.

Als kleines Mädchen weigerte sie sich, im vom Taliban unterdrückten Swat-Tal in Pakistan auf einen Schulbesuch zu verzichten, berichtete über die Unterdrückung auf einem Blog der BBC und überlebte nur mit viel Glück einen Anschlag der Taliban auf ihr Leben. In "Malala - Mädchen mit Buch" nähert sich ein westlicher Autor an ihre unfassbare Lebensgeschichte an. Es spielt Martina Maria Reichert, Regie führt Christian Doll.