MALEN und GEHEN

Meditativ-kreative Wanderung auf dem Besinnungspfad

Auf dem Besinnungspfad zwischen Bad Rappenau und Bad Wimpfen sind wir im Wald und an kleinen Bächen unterwegs, um zur Ruhe zu kommen. An einzelnen Stationen halten wir inne, lauschen den Naturgeräuschen und bringen kleine Aquarelle und schlichte Naturzeichnungen zu Papier. Frottagen von Baumrinden und Blättern ergeben sogar mit geschlossenen Augen erstaunliche Bilder. Der Fokus liegt auf einem ganzheitlichen Erleben der Natur in Verbindung mit der eigenen Kreativität.

Start und Ziel: Bad Rappenau, den Treffpunkt erfahren Sie nach Ihrer Anmeldung // 11 bis 15 Uhr // 85 € // Material inklusive // Bitte feste Schuhe und etwas Proviant mitbringen. Wir gehen insgesamt ca. 4 Kilometer.

Website: https://www.kunstwerkstatt-rheinneckar.de