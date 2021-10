Malen mit Klängen

In der Reihe „Kunst und Kultur für Kinder“ ist am Freitag, dem 12.11.2021, um 16:00 Uhr das Ensemble farbton zu Gast im Dachgeschoss des Wasserschlosses Bad Rappenau.

Sonderbare Klänge, spannende Instrumente, mitreißende Rhythmen - das Ensemble farbton gestaltet gemeinsam mit den jungen Zuhörern dieses Kinderkonzert.

In diesem Konzertprogramm für Kinder ab 5 Jahren werden Augen, Ohren, Fantasie und Gefühl angeregt. Durch Moderation und Interaktion erleben die jungen Zuhörer die Musik mit allen Sinnen.

Feurige Rhythmen aus Brasilien stehen im Kontrast zu orgelartigen Klangflächen aus Europa, eine gemeinsame, instrumentale Improvisation mit den Kindern leitet über zu charaktervollen Bildern aus der wunderbaren Ausstellung von Modest Mussorgsky.

Elisaveta Ilina am Klavier und Sönke Schreiber an Marimba und Schlagwerk möchten mit ausdrucksstarkem, virtuosen und humorvollen Spiel die Kinder begeistern und die Freude an der Musik und am Musizieren vermitteln - ein Erlebnis.

Es erklingen Werke u. a. von Peter Tschaikowsky, Casey Cangelosi und Modest Mussorgsky.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen der Reihe „Kunst und Kultur für Kinder“ ist für Kinder kostenlos, Erwachsene zahlen 4,00 Euro. Vielen Dank an die Sparkasse Kraichgau, die diese Reihe unterstützt und den kostenlosen Eintritt der Kinder ermöglicht!

Eine Anmeldung ist beim Kulturamt unter 07264/922-161 oder per Email unter Kulturamt@badrappenau.de unbedingt erforderlich.

Bitte tragen Sie eine FFP2 oder OP-Maske beim Besuch der Veranstaltung (ab 6 Jahre) und bringen Sie zur Veranstaltung entsprechende Nachweise (geimpft, getestet, genesen) mit. Dankeschön.

Falls eine Teilnahme kurzfristig nicht möglich ist, bitte auf der Hotline-Nr. 01590/4153057 Bescheid geben.