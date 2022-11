Malen, zeichnen, drucken, gestalten

Den Kindern werden grundlegende Kenntnisse im Zeichnen, Malen und Drucken vermittelt und sie werden ermutigt, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

So werden mit Spaß und Freude neben all dem kreativen Tun auch die Wahrnehmung, Ausdrucksfähigkeit und Feinmotorik der Kinder geschult. Am letzten Tag gibt es zusammen mit den Eltern eine kleine Abschlusspräsentation. Für Kinder von 6 bis 10 Jahren.

Bitte mitbringen: Mäppchen mit Bleistift, Schere, Klebestift (kein Flüssigkleber), unempfindliche Kleidung, Getränk.