Jahreskurs ab 8. Januar 2026. Der Kurs findet immer donnerstags bis 17. Dezember 2026 statt.

Malen, Zeichnen, Gestalten und Drucken für Kinder von 6-10 Jahren

Farben mischen, Linien tanzen lassen, die Welt neu erfinden.

In diesem lebendigen Jahreskurs der jks Heilbronn tauchen Kinder spielerisch und experimentierfreudig in die bunte Welt der Kunst ein. Ob mit Pinsel oder Bleistift, Ton oder Draht - sie entdecken die Grundlagen des Malens, Zeichnens, Druckens und plastischen Gestaltens. Dabei entwickeln sie ihren eigenen künstlerischen Ausdruck.

Mit Materialien wie Holz, Pappe, Ton oder leuchtende Farben entstehen kleine Kunstwerke, die Geschichten erzählen - inspiriert von Natur, Kultur und dem eigenen Alltag. Bildbetrachtungen großer Meister-/innen und gemeinsame Ausstellungsbesuche machen die Vielfalt der Kunstwelt greifbar und wecken Staunen.

Die jks Heilbronn ist ein Ort voller kreativer Energie - ein Atelier für Entdeckerinnen, Träumer und junge Gestalter-/innen. In kleinen Gruppen wird experimentiert, verworfen, neu gedacht - und vor allem mit Freude gestaltet. Geleitet wird der Kurs von einer erfahrenen Künstlerin und Kulturvermittlerin, die mit Herzblut, Know-how und einem feinen Gespür für Kinder neue kreative Horizonte öffnet. In ihrer Begleitung entsteht ein geschützter Raum, in dem Ideen wachsen, Neugier gedeiht und Fantasie fliegen lernt.