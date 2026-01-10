Malerei und Zeichnungen von Jessica Rühmann

Märchen sind wahre Schatzkisten: Sie tragen zeitloses Wissen in sich, beflügeln unsere Fantasie und sind ein Kulturschatz, der uns über Generationen hinweg verbindet.

Die Ausstellung „Es war einmal...“ mit Malereien und Zeichnungen von Jessica

Rühmann soll Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen ansprechen.

Mit leuchtenden Farben und verspielten Formen entführt die Ausstellung „Es war

einmal...“ in eine zauberhafte Fantasiewelt.