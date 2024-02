Die fünf Benzville Brothers teilen Ihre Leidenschaft für „American Music“ mit euch.

Geboten werden Songs über Trucks, Trains und Jails, die Liebe, den Suff und Mama.

Herzzerreißende Balladen, Country Klasssiker und staubtrockene Southern Rocker, Musik zum (Line-)Tanzen, zum Feiern oder zum Zuhören, für jeden Liebhaber der „Southern Culture“ ist etwas dabei.

See Y´all somewhere down the Road!

Andreas Dausch-Vocals & Acoustic Guitar

Herbert Brockhaus-Vocals & Guitars

Volker Leuchsner-Drums