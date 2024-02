Toby Beard Trio - Europe Tour - 2024

Blues/ Roots/ Indie Musikerin Toby aus West Australien ist sehr viel mehr als man von einer durchschnittlichen Singer-Songwriterin erwarten würde. Ihre Auftritte leben von ihrem Talent, Emotionen in ihren Texten rüberzubringen und von ihrer gewaltigen und kraftvollen Stimme. Das Publikum spürt, dass hier alles echt ist: Die Songs und die Performance. Tobys fesselnde Stimme und die Faszination, die auf das Publikum überspringt, kann man nicht beschreiben – man muss es selber erleben, hören und sehen, um es zu spüren und zu verstehen.

Ihre Auftritte sind ein Fest für mehr als nur die Ohren. Leidenschaftlich, rau, kraftvoll und Musik im Blut – dafür steht Toby. Die Mischung aus Soul, Blues, Folk und Rock spricht das breite Publikum an, begeistert aber auch Fans des Besonderen abseits des Mainstreams.

Tobys Leben wurde bereits in jüngsten Jahren von Musik geprägt. Sie wuchs in West Australien auf und ein Großteil ihrer Musik hat dort ihre Wurzeln. Durch ihre Familie und unzählige Auftritte, die sie auf der gesamten Welt absolviert hat, ist sie inzwischen auch in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und den USA tief verwurzelt. Toby hat kürzlich ihre niederländische Staatsangehörigkeit erhalten und möchte in Zukunft noch mehr Zeit in dem Land verbringen, das sie als ihr zweites Zuhause nennt.

In den letzten sieben Jahren hat Toby mit ihrer Musik die Herzen tausender begeisterter Zuhörer erobert. In der Zwischenzeit hat sie sechs Alben, zwei live DVDs und einige (sehr schwer erhältliche) EPs veröffentlicht. In den seltenen ruhigen Momenten zwischen Konzert und Tonstudioaufnahme zieht Toby sich zurück und sucht nach Inspirationen für neue Songs und Wege, diese Inspirationen musikalisch umzusetzen. Ihre Familie, das Tourleben und die Menschen, die sie bei ihren Shows trifft, sind dabei Tobys Ankerpunkte. Das spiegelt sich in jedem ihrer Songs wieder. Die Bühne ist ihr Leben

Tobys aktuelle EP ‚Fall into me‘ wurde dieses Jahr in Europa, West Australien, Utah (USA) und Alberta (Canada) veröffentlicht. Bei der Fertigstellung dieses Meisterstücks wurde sie bei der Hälfte der Songs von Joe’s Joel Quartermain unterstützt. Quartermain spielte ebenfalls das Schlagzeug, den Bass, das Keyboard und die E-Gitarre ein. Die andere Hälfte der EP wurde von Matt Gio (Rada Studios) produziert. Auch er spielte hierfür das Schlagzeug und den Bass ein.

Ihr vorheriges Album ‚Nobody told me‘ wurde im Bear Creek Studio in Seattle aufgenommen. Produzent Ryan Hardlock (bekannt als Produzent des mit Platin ausgezeichneten Albums ‚The Lumineers‘ von The Lumineers) und Arrangeur Jerry Streeter waren hierbei federführend.

‚Musik ist das kühle Bier an einem sonnigen Sonntag Nachmittag.

Musik ist eine Reise, eine Kultur. Sie ist diese eine Sache, die uns alle zusammen bringt, sie reißt alle Mauern ein. Sie ist die Seele von allem, was ich tue.‘

Tobys unermüdliches Tourleben sorgt dafür, dass ihre Leidenschaft für die Musik sich auf dem gesamten Planeten verteilt. Sie spielt alles, von ausverkauften Headlinershows und beeindruckenden Festivals bis hin zu intimen Konzerten in Gärten oder auf Hausbooten und historischen Kellergewölben für ein paar wenige glückliche Zuhörer. Ihr Ruf einer emotional geladenen Liveshow mit der Garantie, dass man nicht Stillsitzen kann, die man einfach gesehen haben muss, eilt ihr voraus, wo immer sie auftritt.