Mali - Metamorphosis - Fracture

ca. 80 Min. Film von Tommy Krause (MacTeaKay, ab 19.30 Uhr: westafrikanisches Essen

Der 2008 entstandene Film des Nürtinger Filmemachers Tommy Krause beginnt mit einer Betrachtung der Adobe-(Lehm-)Bauweise der Wohnhäuser und Moscheen in Mali und der Gesichter der Einwohner, führt dann zu der fiktiven Darstellung eines Szenarios einer Initiation, an der jeder Jugendliche in Mali teilnimmt. Die Betrachtung einer Schiffspassage folgt im Stile eines Stummfilms. Auf einem „Magical Market“ wechseln Geld und Lebensmittel ihren Besitzer. Die Aufmerksamkeit wird den „Working Class Heroes“ gewidmet, die bei glühender Hitze auch noch Eisen und Stahl erhitzen und schmieden. Bei dem Volk der Dogon in der Falaise de Bandiagara werden kosmische Rituale dargeboten. Schließlich geht es - oder doch nicht - zu dem einzigen Ort... Vielleicht ist es Timbuktu oder die Unterwelt... Ab 19.30 Uhr servieren die ehrenamtlichen Köche der KulturKantine westafrikanische Tapas.