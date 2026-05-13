Malin Thunberg Schunke liest

Ein internationales Ermittlungsteam untersucht das Verschwinden junger ausländischer Saisonarbeiter in Italien.

Die Spur führt zu dem abgelegenen Bauernhof eines bekannten Mafiabosses – und dort beginnt ein verdeckter Ermittler ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit einem Verbrechersyndikat. Malin Thunberg Schunke, geboren in Skövde (Schweden), lebt heute in Hannover. Sie ist Privatdozentin für Strafrecht, war als Staatsanwältin tätig und schrieb mehrere juristische Fachbücher, bevor sie 2019 ihren ersten Roman „Ett högre syfte“ („Ein höheres Ziel“) veröffentlichte. Er wurde mit dem Debütantenpreis der Schwedischen Krimiakademie ausgezeichnet und war für den Crimetime Award 2019 nominiert. „Tödliche Felder“ erschien im März 2026 und ist der zweite Band über Esther Edh und Fabia Moretti, Staatsanwältinnen bei Eurojust in Den Haag.