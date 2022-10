„Musik muss immer ein Sehnen enthalten, ein Sehnen über die Dinge dieser Welt hinaus“ (Gustav Mahler)

Vier junge, leidenschaftliche Kammermusiker*innen, vereint das Malion Quartett, das an diesem Abend die Dieselstrasse zum Klingen bringen und uns alle gemeinsam aus dem Alltag entführen wird. Wohin? Womöglich in eine hoffnungsvolle, vielleicht in eine friedlichere, auf jeden Fall in eine andere Welt.

Wir hören ua. Werke von Silvestrov, Brahms und Skoryk.

Welche Stücke genau erklingen werden, offenbaren uns Alexander Jussow (Violine), Jelena Galić (Violine), Lilya Tymchyshyn (Viola) und Bettina Kessler, (Violoncello) erst am Abend selbst. Sie führen mehrsprachig, auf Ukrainisch, Russisch und Deutsch durch das Programm.

Der Eintritt ist frei – es wird nach Möglichkeit um großzügige Spenden gebeten. Die gesammelten Spenden kommen der Ukraine – Hilfe Esslingen zugute.

Wir bitten um Anmeldung über obenstehenden Link. Spontane Besucher*innen sind ebenfalls herzlich Willkommen!

Die Veranstaltung findet ihm Rahmen des Projekts "MUSIK GEGEN KRIEG" statt und wird ermöglicht durch die großzügige Unterstützung der ZukunftsStiftung Heinz Weiler.