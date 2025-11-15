Das 2018 in Frankfurt am Main gegründete Malion Quartett zählt heute zu den vielseitigsten Formationen der internationalen Musikszene.

Innerhalb kürzester Zeit erspielte sich das junge Ensemble Preise und Auszeichnungen bei renommierten Wettbewerben wie dem Deutschen Musikwettbewerb, der Osaka International Chamber Music Competition und dem internationalen Streichquartett-Wettbewerb der Irene Steels-Wilsing Foundation.

Neben der internationalen Konzerttätigkeit verfolgt das Quartett auch eine besondere Vision der Musikvermittlung. Es initiierte eine Vielzahl eigener Projekte, um klassische Musik durch innovative Formate, ungewöhnliche Konzertorte und digitale Medien einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Dazu gehört das besondere Konzept der ON/OFFstage-Konzerte, aus dem das Malion Musikfestival hervorging. Die Filmproduktion „Große Fuge“ brachte dem Quartett eine Nominierung für den Opus Klassik ein. Das Programm in Essingen: Wolfgang Amadeus Mozart, Streichquartett F-Dur, KV 168; Maurice Ravel, Streichquartett F-Dur; Ludwig van Beethoven, Streichquartett B-Dur, op. 130.