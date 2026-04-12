Dass das junge – gleichwohl preisgekrönte – Malion Quartett das Abenteuer eines Konzerts in einem bisher unbekannten Raum, dem erst kürzlich wieder eröffneten Esslinger Dicken Turm wagt, spricht für dieses wunderbare Ensemble.

Sie werden das Publikum verzaubern mit einem Programm von Bach bis Ravel.

Johann Sebastian Bach / Wolfgang Amadeus Mozart: Fünf Fugen aus dem Wohltemperierten Clavier II, arr. W.A. Mozart KV 405

Franz Schubert: Streichquartett Nr. 13 a-Moll D804 "Rosamunde"

Maurice Ravel: Streichquartett F-Dur