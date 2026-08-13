Mallorca Festival

2026 kommt das Mallorca Sommer Festival nach Tübingen mit einer komplett neuen, gigantischen und atemberaubender Bühnenshow.

Mit den stärksten Flamejets der Welt, XL LED Videowalls, aufwendigem Feuerwerk, glitzernder Pyrotechnik, großer Konzertbühne und vielem mehr - Wow-Effekt garantiert!

Wir verwandeln Tübingen am 12. September mit tausenden feierverrückten Mallefans in den geilsten Ort der Welt – UNVERPASSBAR!

Freut euch mit euren Freunden auf richtig krasses Entertainment und überragende Stimmung von der ersten bis zur letzten Minute. 8 Stunden purer Partywahnsinn, vollgepackt mit den besten Partyschlager und Malle Hits aller Zeiten!

Mit den angesagtesten und wildesten Partyschlager Stars werden wir den Volksfestplatz zum Beben bringen. Mit 10 Top Acts haben wir für euch 2026 ein sensationelles Line-Up!